Головкина освистали после победы над Деревянченко

Головина освистали на стадионе во время победной речи.

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин одержал победу над представителем Украины Сергеем Деревянченко в бою за титул IBF в легком весе. Бой состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Головкин — 114-113, 115-112, 115-112.

В первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне, но смог оправиться и продолжить бой. В одном из первых раундов Головкин, по мнению комиссии, нанёс Деревянченко рассечение головой. Врачи осмотрели украинца и разрешили ему продолжить бой.