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Головкина освистали после победы над Деревянченко 

Чемпионат.com 9 часов назад
Казахстанского боксёра Геннадия Головкина освистала публика после победы над украинцем Сергеем Деревянченко.
Головина освистали на стадионе во время победной речи.
Казахстанский боксёр Геннадий Головкин одержал победу над представителем Украины Сергеем Деревянченко в бою за титул IBF в легком весе. Бой состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».
Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Головкин — 114-113, 115-112, 115-112.
В первом раунде Деревянченко побывал в нокдауне, но смог оправиться и продолжить бой. В одном из первых раундов Головкин, по мнению комиссии, нанёс Деревянченко рассечение головой. Врачи осмотрели украинца и разрешили ему продолжить бой.
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Бокс , Сергей Деревянченко , Геннадий Головкин
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