Появились подробности о дебютном бое Усика

Известны подробности о дебютном бое Усика в супертяжелом весе

Менеджер спортсмена Эгис Климас проинформировал, что имя соперника Усика будет названо в ближайшее время. Нидерландский боксер Тайрон Спонг, с которым должен был сразится украинец, завалил допинг-тест.

"Бой состоится. Есть несколько вариантов соперников. Оппонент будет назван в ближайшее время", — сказал Климас.

Дебютный бой Усика должен состоятся 12 октября в Чикаго. На счету 32-летнего боксера всего 16 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что соперник Усика высказался о проваленном допинг-тесте.