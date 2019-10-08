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Усика вынуждают биться с россиянином 

Рамблер 1 час назад
Виноват допинг: Усика вынудили биться с россиянином
Фото: @usykaa
Дебют украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе сорвался из-за его соперника, бывшего голландского бойца MMA Тайрона Спонга, провалившего допинг-тест. «Газета.ру» отмечает, что российский боксер Александр Устинов согласился экстренно заменить Спонга, но менеджер Усика неожиданно заявил об отказе.
Издание называет встречу Усика и Спонга самым ожидаемым боем этого уикенда. Встречу назначили на чикагской Wintrust Arena на вечер 12 октября (раннее утро 13 числа по московскому времени). По ее итогам должен был определиться претендент на три пояса — WBA, WBO и IBF — в супертяжелом весе (от 91 килограмма).
Промоутер Энди Хирн заверил, что у организаторов есть резервные оппоненты на этот бой. Менеджер Усика Эгис Климас сообщил, что украинец готов боксировать с любым соперником, и вскоре стало известно о согласии Устинова. Однако через некоторое время другой менеджер Усика, Александр Красюк, заявил, что Устинов «точно не будет его соперником».
По версии «Газеты.ру», отказ связан с политикой: Усик опасается, что любой бой с россиянами породит поток негатива как в его адрес, так и в адрес его оппонента.
До этого украинец не стал подписываться на бой с Андреем Федосовым и Александром Поветкиным. Кроме того, сорвался бой с камерунцем Карлосом Такамом из-за травмы самого Усика.
«Газета.ру» называет Усика опасным соперником даже для опытных супертяжеловесов, благодаря его скорости передвижений и невероятной выносливости. Все это позволяет ему изматывать оппонентов множественными атаками и молниеносно ускользать от их выпадов.
Кроме того, Усик обладает мощным ударом: 12 из 16-и своих побед он одержал нокаутом.
Как ранее сообщал Рамблер, Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (по версиям WBC, WBO, WBA и IBF) в прошлом году после финала WBSS в Москве. Ему присудили победу над российским спортсменом, чемпионом мира по версиям IBF и WBA Муратом Гассиевым.
В конце марта 2019-го Усик заявил, что его запланированный бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится. Провести бой с Лебедевым его обязывала организация WBA, но он решил перейти в супертяжелую весовую категорию.
Боксерская организация WBC присвоила Усику статус «чемпиона в отпуске». Таким образом, его лишили полноценного титула, а пояс WBC объявили вакантным. В организации приняли такое решение, чтобы боксер мог оправиться от недавней травмы и чтобы поддержать его в попытке перейти супертяжелый дивизион.
При этом Усик обладает приоритетным право провести бой с новым чемпионом, если он решит продолжить карьеру в тяжелом весе.
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Бокс , Статьи , Денис Лебедев , Александр Устинов , Александр Красюк , Александр Усик , Газета.Ru
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