Названа дата заседания по делу Ковалева

Стало известно, когда российский боксер Сергей Ковалев в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) предстанет перед судом. Об этом сообщает BoxingScene.

25 ноября спортсмен должен явиться на заседание по делу о нанесении им телесных повреждений женщине, которая подала иск на сумму $8 млн Известно, что слушание будет проходить в Верховном суде Калифорнии. Максимальный срок, который может получить Ковалев, составляет четыре года тюремного заключения. Суд будет проходить с прсяжными, которые и вынесут приговор россиянину.

Сообщается, что инцидент произошел в июне 2018 года.

2 ноября 2019 года он должен сразиться с мексиканцем Саулем Альваресом, чтобы второй раз защитить чемпионский пояс в своем дивизионе.