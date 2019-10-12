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Тайсон Фьюри подерется с рестлером 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Тайсон Фьюри подерется с рестлером
Фото: Кадр из видео / YouTube-канал WWE
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри примет участие в вечере профессионального рестлинга под эгидой World Wrestling Entertainment (WWE). Об этом сообщает «Би Би Си».
31-летний боксер проведет матч против американского прорестлера Брона Строумана. Фьюри уже появился в эфире шоу WWE — тяжеловес демонстративно поссорился с будущим соперником. Выступление состоится в рамках шоу в Саудовской Аравии, которое пройдет 31 октября.
14 сентября Фьюри провел поединок против шведа Отто Уаллина. Несмотря на победу судейским решением, выступление британца раскритиковал его отец. Боксер получил множественные рассечения, потребовалось наложение более 40 швов.
Фьюри — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) а также журнала The Ring.
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