Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами

«Красавица»: Путину преподнесли подарок в Нижнем Новгороде

Путин посетил выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы» в Нижнем Новгороде, которая проходит в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Во время осмотра стенда Федерации бокса России президент познакомился с российскими боксерами. Они пригласили его на тренировку и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку с инициалами спортсменов, ставших чемпионами мира.