Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами

Президент России Владимир Путин получил в подарок бриллиантовую боксерскую перчатку, сообщает «Интерфакс».
Путин посетил выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы» в Нижнем Новгороде, которая проходит в рамках форума «Россия — спортивная держава».
Во время осмотра стенда Федерации бокса России президент познакомился с российскими боксерами. Они пригласили его на тренировку и подарили бриллиантовую боксерскую перчатку с инициалами спортсменов, ставших чемпионами мира.
«Красавица!», — сказал Путин, осматривая подарок.