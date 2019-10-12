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Локомотив М
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Шальке-04 Шальке-04

Немков проиграл бразильцу на турнире Bellator 

News.ru + ещё 2 7 часов назад
Немков проиграл бразильцу на турнире Bellator
Фото: vadimnemkov/instagram
Россиян Вадим Немков из команды «Фёдор Тим» проиграл на турнире Bellator 230.
Российский боец уступил бразильцу Рафаэлю Карвальо во втором раунде.
Турнир прошёл в Милане.
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