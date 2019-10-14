Стало известно о состоянии впавшего в кому боксера

Фото: Dylan Buell / Getty Images

Американский боксер Патрик Дэй перенес операцию на головном мозге и находится в критическом состоянии. Об этом сообщает «Би-би-си». 27-летний спортсмен поступил в одну из больниц Чикаго после того, как был нокаутирован Чарльзом Конвеллом. Позже появились сообщения о том, что Дэй впал в кому. Бой Дэя и Конвелла проходил в ночь на 13 октября в андеркарде боксерского вечера, главным событием которого стало противостояние украинца Александра Усика и американца Чеза Уизерспуна. По окончании поединка Дэй не смог самостоятельно покинуть ринг. 23 июля в больнице в США скончался российский боксер Максим Дадашев . После поединка с пуэрториканцем Сабриелем Матиасом россиянин получил отек мозга. Он перенес операцию и был введен в искусственную кому. Как выяснилось позже, Дадашев перенес инсульт на ногах во время поединка.

Лучшие моменты Премьер-лиги