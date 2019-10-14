Чемпионку мира по боксу избили в Подмосковье

На двукратную чемпионку мира и призера Олимпиады Софью Очигаву набросился сосед, угрожая ножом, он избил спортсменку. Об этом сообщает сегодня РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 1 октября.

Сосед набросился на Софью Очигаву в подъезде жилого комплекса «Да Винчи», угрожая ее убить, приводит подробности произошедшего «Комсомольская правда».

«На почве чего возник конфликт, пока устанавливается. Чем нападавший нанёс потерпевшей телесные повреждения пока неизвестно, травмы были классифицированы как лёгкий вред здоровью», — пояснил источник издания.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью и за угрозу убийством. С нападавшего взята подписка о невыезде, пишет газета.

Софья Очигава — профессиональный боксёр, выступающая в категории до 60 кг. Серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.