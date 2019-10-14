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Чемпионку мира по боксу избили в Подмосковье 

Рамблер 5 часов назад
Чемпионку мира по боксу избили в Подмосковье
Фото: ТАСС
На двукратную чемпионку мира и призера Олимпиады Софью Очигаву набросился сосед, угрожая ножом, он избил спортсменку. Об этом сообщает сегодня РЕН ТВ.
По данным телеканала, инцидент произошел 1 октября.
Сосед набросился на Софью Очигаву в подъезде жилого комплекса «Да Винчи», угрожая ее убить, приводит подробности произошедшего «Комсомольская правда».
«На почве чего возник конфликт, пока устанавливается. Чем нападавший нанёс потерпевшей телесные повреждения пока неизвестно, травмы были классифицированы как лёгкий вред здоровью», — пояснил источник издания.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью и за угрозу убийством. С нападавшего взята подписка о невыезде, пишет газета.
Софья Очигава — профессиональный боксёр, выступающая в категории до 60 кг. Серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.
«Рамблер» ранее писал о неприятной истории, в которую оказалась втянута российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. По данным СМИ, спортсменка нашла в соцсетях гадалку и перевела ей за дистанционные сеансы по решению личных проблем два миллиона рублей. При этом отец фигуристки назвал данную информацию «какой-то уткой и леваком полнейшим».
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии
Бокс , Аделина Сотникова , Софья Очигава , Комсомольская правда
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