«Критическое состояние»: боксер впал в кому после нокаута

Американский боксер Патрик Дэй находится в критическом состоянии после операции на мозге, которую он перенес в результате травм, полученных в поединке. «Газета.Ru» разбирается, почему спортсмены все чаще попадают на операционный стол с ринга.

Что произошло

На вечере профессионального бокса в Чикаго случился очередной инцидент, взбудораживший бойцовский мир. Американец Патрик Дэй, проводивший поединок в андеркарде турнира против соотечественника Чарльза Конвелла за титул регионального чемпиона по версии Американской боксерской ассоциации (USBA), после поражения оказался в больнице и впоследствии впал в кому из-за полученных травм головы.

21-летний Конвелл на протяжении всего боя уверенно доминировал, дважды отправив Дэя в нокдаун — в четвертом и восьмом раундах. В десятой трехминутке мощный правый хук Чарльза в очередной раз достиг цели, попав в челюсть соперника. Дэй оказался в глухом нокауте, а рефери, не став открывать счет, тут же вызвал в ринг медиков для оказания спортсмену помощи.

На протяжении нескольких минут врачи пытались привести того в чувства, однако успехом их действия не увенчались, и Дэя вынесли в подтрибунное помещение в кислородной маске и бессознательном состоянии.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в Северо-западную мемориальную больницу, по дороге в которую, как сообщают СМИ, у него произошел приступ, из-за чего врачам пришлось интубировать спортсмена — самостоятельно дышать он не мог. В медицинском учреждении у Дэя диагностировали отек мозг и провели экстренную операцию, после чего тот впал в кому.

14 октября появились новые подробности по поводу состояния боксера. Согласно заявлению сайта DiBella Entertainment, состояние 27-летнего Дэя оценивается как «чрезвычайно критическое».

«Патрик Дэй получил травму головного мозга во время боя в субботу вечером. Его срочно отправили в больницу, где ему сделали неотложную операцию. По состоянию на вечер воскресенья, он находится в коме в чрезвычайно критическом состоянии. От имени команды Патрика мы ценим поддержку, молитвы и предложения помощи со всех уголков боксерского сообщества. Обновления будут предоставляться по мере изменения обстоятельств. Тем временем мы просим, чтобы в это трудное время уважалась конфиденциальность Патрика и его семьи», — сказано в сообщении.

Поражение от Конвелла стало для Дэя вторым в этом году. В июне он проиграл Карлосу Адамесу в поединке за титул регионального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) единогласным решением судей. Всего же американец провел на профессиональном ринге 22 поединка, одержав 17 побед при четырех поражениях и одной ничьей.

Такое происходит все чаще

Случай Дэя заставил общественность вновь вспомнить, пожалуй, об одной из самых трагичных историй года. 20 июля российский боксер Максим Дадашев потерпел первое поражение в карьере в отборочном поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) от пуэрториканца Сабриэля Матиаса, попутно получив смертельные травмы. Россиянин, как выяснилось уже в больнице, куда его госпитализировали с отеком мозга, еще находясь на ринге, тяжело травмировал голову.

Ситуация похожа на ту, что произошла с Дэем: Дадашев не смог самостоятельно покинуть ринг, потерял сознание в подтрибунном помещении и перенес приступ в машине скорой помощи, был экстренно прооперирован и впал в кому. Через несколько дней россиянин скончался.

Трагедия вызвала волну критики в адрес организаторов турнира, тренера Дадашева Бадди Макгирта и рефери поединка. В конечном итоге удалось выяснить, что российскому атлету должным образом не оказали медицинскую помощь, когда тот почувствовал себя плохо. Ринг боксер покидал самостоятельно, хотя на такие ситуации должны быть предусмотрены носилки и бандаж. Кроме того, отсутствовал у врачей и лед, который должны были приложить к голове спортсмена.

Важно отметить, что в случае с Дэем все это было, и выносили американца на носилках.

Спустя несколько дней после случившегося с Дадашевым аналогичный эпизод произошел с аргентинским боксером Уго Сантильяном. От полученных в поединке с уругвайцем Эдуардо Хавьером Абреу травм он скончался, перенеся перед смертью операцию на мозге, кому и остановку сердца.

Не так давно трагедия настигла и другую ветвь бойцовского мира — смешанные единоборства. 7 октября узбекистанский боец Бекзод Нурматов скончался после поединка в Грозном на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА) 100. Потерпев поражение, 27-летний спортсмен, по информации ТАСС, почувствовал себя плохо и был госпитализирован. После боя Нурматов перенес инсульт и впал в кому, что и стало причиной смерти. На профессиональном уровне боец провел одержал 11 побед и дважды проиграл.

Упоминания стоит и одно из самых значимых происшествий за прошедший год. В декабре легенда бокса и бывший доминирующий чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Адонис Стивенсон попал в реанимацию по итогам поединка с Александром Гвоздиком. Украинец отправил канадца в глубокий нокаут в одиннадцатом раунде. Сразу с ринга Стивенсона доставили в клинику с признаками отека мозга. У него диагностировали серьезную черепно-мозговую травму и провели операцию, позднее введя в состояние искусственной комы из-за угрозы кровоизлияния в мозг, в котором он пробыл несколько недель.

Стивенсону впоследствии удалось выйти из критического сознания, однако сейчас, судя по всему, речи о продолжении карьеры боксером идти не может. 41-летний спортсмен проходит курс физической терапии в рамках реабилитации, учась заново ходить, писать и самостоятельно заботиться о себе.

Как это остановить?

Никак, если не идет речь о запрете бокса. По своей специфике это один из самых травмоопасных видов спорта. В большей степени из-за того, что большинство ударов боксеров приходятся в голову и печень. В первом случае профессиональный боксер практически лишен возможности избежать микросотрясений (в некоторых случаях — тяжелых), во втором — атлет испытывает сильнейший болевой шок.

Большое количество пропущенных ударов, в том числе и на тренировках, повышает болевой порог спортсменов, из-за чего они не всегда могут распознать опасность для жизни. А отягощается это еще и тем, что из-за высокого уровня адреналина боксеры во время поединка не чувствуют боль вовсе.

Нельзя не сказать, что основным источником урона в боксе урон служат перчатки. Так, их тяжесть колеблется от 4 и вплоть до 20 унций, а боксер выбирает нужную экипировку исходя из весовой категории. Условно говоря, при дивизионе в более 90 кг перчатка может весить более 0,5 кг.

Например, Дадашев, выступавший в полусредней весовой категории, в своем последнем поединке пропустил 319 ударов. Перчатки Матиаса, согласно правилам, весили ориентировочно 300 г. Легко оценить, какой урон получают представители «королевского» веса, у которых амуниция почти в два раза тяжелее.

Для сравнения, в смешанных единоборствах используются перчатки до 4 унций (примерно 114 г). При этом надо учитывать, что ударов в MMA выбрасывается меньше, они рассредоточены, не столь акцентированы и легче. А в случае, если встречаются два базовых борца, то до ударов и вовсе может не дойти.

Поэтому, обсуждая возможные последствия в разных бойцовских видах спорта, бокс всегда будет на первом месте.

Следует упомянуть и про набирающие популярность кулачные бои, которые не так давно вновь легализовали в Соединенных Штатах. Там перчатки не используется совсем, а бойцам разрешается лишь обматывать кисти бинтами, причем костяшки должны оставаться открытыми.

Из-за этого от спортсменов требуется высокий уровень тактической подготовки, поскольку рядовые удары в голову, вероятнее всего, сломают бьющему руку в области предплечья. Так произошло с Поли Малиньяджи в бою против Артема Лобова

Чтобы этого избежать, удары должны нацелены в область определенных лицевых костей, успех которых позволит отправить соперника в нокаут и досрочно победить.

Проще говоря, в кулачных боях уродуют лица, выбивают зубы и ломают конечности, но головной мозг остается нетронутым. Выглядит жутко, зато относительно безопасно.

Нужно понимать, что, несмотря на все очевидные факторы, здоровье спортсменов зависит непосредственно от них и организаторов соревнований: начиная от выбора тренера и заканчивая банальным обеспечением медиков льдом.