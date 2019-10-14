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«Угрожал ножом»: в Подмосковье избили чемпионку мира по боксу 

Газета.Ru 1 час назад
«Угрожал ножом»: как избили чемпионку мира по боксу
Фото: Газета.Ru
На призера Олимпиады-2012 по боксу, чемпионку мира и Европы Софью Очигаву было совершено нападение. Российскую спортсменку избили в подъезде собственного дома. По данным СМИ, агрессором оказался ее сосед, который также угрожал Очигаве ножом.
Двукратная чемпионка мира и обладательница трех золотых медалей первенств Европы, серебряный призер летних Олимпийских игр — 2012 по боксу Софья Очигава стала жертвой нападения. Инцидент произошел еще 1 октября. Как сообщает kp.ru, 32-летняя спортсменка поздно ночью возвращалась домой, и в подъезде на нее напал мужчина с ножом.
«На данный момент следствие выясняет, что послужило причиной конфликта. Чем нападавший нанес потерпевшей телесные повреждения, официально пока неизвестно, травмы были классифицированы как легкий вред здоровью. Нападавший угрожал ей предметом, похожим на нож», — утверждает источник.
По предварительным данным, нападавшим оказался сосед Очигавы, 28-летний мужчина по имени Вадим. Отмечается, что преступник нанес спортсменке несколько ударов кулаком по лицу и телу.
По факту нападения сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Нападавшему предъявлены обвинения по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). На данный момент мужчина находится на свободе, но с него взята подписка о невыезде на время расследования инцидента и выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Примечательно, что лица, знакомые с подозреваемым лично, утверждают, что у того были проблемы с законом и ранее. В частности, мужчину обвиняют в многочисленных махинациях и мошенничестве, а также называют его соучастником организованной преступной группы, которая занимается манипуляциями со страховыми выплатами у автовладельцев. На данный момент жертвы вымогательств с его стороны объединяются для подачи коллективного иска.
Что касается нападения на Очигаву, то в Федерации бокса России (ФБР) уже начали сотрудничество со следственными органами с целью выяснения обстоятельств произошедшего.
«У нас нет никаких подробностей нет. Софья Очигава была почетным гостем на чемпионате мира по боксу, а также участвовала в комментировании боев, трансляций Федерации бокса России. Она вместе со сборной прилетела в Москву. Мы тоже видели эти сообщения, сейчас разбираемся. Я вчера с ней общался лично, чувствует она нормально себя», — приводит РЕН ТВ слова руководителя отдела по связям с общественностью ФБР Виталия Шильникова.
Софья Очигава начала свою спортивную карьеру с кикбоксинга, однако после четырех лет занятий приняла решение перейти в бокс на любительский уровень. В 21 год она, тренируясь под руководством Виктора Лисицына, являлась пятикратной чемпионкой России, а также имела в своем активе две золотые медали чемпионатов мира и три — Европы.
Весной 2010 года спортсменка получила тяжелую травму ноги: на турнире в Марокко она неудачно упала, поскользнувшись на ринге, после чего ей был диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Из-за травмы Очигава была вынуждена пропустить первенство мира в Барбадосе. В феврале следующего года она полностью восстановилась от повреждения, а в марте выступила на чемпионате России, завоевав в финале золотую медаль.
2012 год мог стать для россиянки триумфальным за всю ее карьеру. Квалифицировавшись на летние Олимпийские игры — 2012 в Лондоне, она добралась до полуфинала в весовой категории до 60 кг. Ее соперницей стала представительница Кэти Тейлор, которая решением судей и одержала победу со счетом 10:8.
После того поединка россиянка пожаловалась на несправедливые оценки со стороны рефери, заявив, что именно она заслуживала золотой награды.
«Точно так же, как на чемпионатах мира, когда Тэйлор находится на грани поражения, судьи — как это обычно бывает — поправляют счет в ее пользу. Что я могу сказать? Не удивлена, хотя, в действительности, это очень странно. Трудно сказать, боксировала ли она лучше меня, потому что видела страх в ее глазах. Как будто она не знала, что происходит. Она закрывала глаза практически каждый раз перед тем, как нанести удар», — приводит ТАСС слова Очигавы, ставшей тогда первой вице-чемпионкой Игр в своем весе и первым олимпийским призером в женском боксе из России.
После Олимпиады уроженка Одинцово перешла на профессиональный уровень. Ее дебют в профессионалах состоялся в мае 2016 года, а первой соперницей россиянки стала Фируза Шарипова из Казахстана. Бой завершился победой Очигавы единогласным решением судей. В августе того же года Софья таким же образом одолела украинку Елену Медведенко, а затем завершила спортивную карьеру, сосредоточившись на тренерской деятельности. С 2017 года она работает в спортивной школе олимпийского резерва «Москворечье», где под ее руководством занимаются дети из возрастной группы от десяти до 17 лет.
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Комментарии
Бокс , Статьи , Виталий Шильников , Виктор Лисицын , Софья Очигава , ФБР , РЕН ТВ , ИТАР-ТАСС
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