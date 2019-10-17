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«Никто не заслуживает подобного»: боксер умер после нокаута 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
«Никто не заслуживает»: боксер умер после нокаута
Фото: РИА Новости
17 октября ушел из жизни американский боксер Патрик Дэй. Спортмен впал в кому после черепно-мозговой травмы, полученной в бою с Чарльзом Конвеллом на турнире в Чикаго.
Представляющий США боксер Патрик Дэй так и не пришел в сознание. Находившийся в коме после полученного в последнем поединке нокаута спортсмен скончался 17 октября на 28-м году жизни.
Об этом сообщил Всемирный боксерский совет (WBC) в заявлении, размещенном на сайте организации.
Всему виной роковой бой на вечере профессионального бокса в Чикаго, который возглавили противостояния с участием украинца Александра Усика и россиянина Дмитрия Бивола. Американец тогда был нокаутирован соотечественником Чарльзом Конвеллом в поединке за титул регионального чемпиона по версии Американской боксерской ассоциации (USBA). Впоследствии Дэй, уже находясь в больнице, из-за полученных травм головы, включая сильный отек мозга, впал в кому. К несчастью для мира спорта, атлет из нее в итоге не вышел.
Сразу после остановки сердца Патрика, высказался промоутер скончавшегося боксера Лу Дибелла. Он отметил искреннюю любовь спортсмена к выбранному им виду спорта.
«Ему не нужен был бокс. Он из хорошей семьи, умный, образованный, с хорошими ценностями и другими возможностями, чтобы заработать себе на жизнь. Однако он выбрал бокс, зная риски, с которыми сталкивается каждый боксер, выходя на ринг. Бокс — это то, что любил Дэй», — написал промоутер в Twitter.
Не остался в стороне от трагедии и последний соперник Дэя.
«Я никогда не хотел, чтобы это случилось. Я всего лишь хотел победить. Если бы была возможность все вернуть назад, то сделал бы это. Никто не заслуживает подобного», — сокрушался Чарльз Конвелл.
За свою карьеру Дэй провел 22 боя, 17 из которых завершились победами представителя США (16 нокаутом), четыре были проиграны, а еще один оказался ничейным.
Данная трагедия выглядит особенно резонансно на фоне других страшных историй, потрясавших общественность в 2019 году.
Так, 19 июля россиянин Максим Дадашев бился с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на пояс Международной боксерской федерации (IBF). Отечественный атлет пропустил 319 ударов (!), вот почему перед заключительным, 12-м раундом у тренер Дадашева Бадди Макгирт выбросил полотенце и снял своего подопечного с боя.
«Макс, я собираюсь остановить бой. Ты пропускаешь слишком много ударов… Слишком много, Макс. Пожалуйста, позволь мне сделать это. Посмотри на меня! Пожалуйста, позволь мне сделать это. Ты пропускаешь слишком много… Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты должен быть честен со мной… Я останавливаю. Все!» — слышался на видео крик тренера из угла Дадашева.
В итоге, партнеры по команде довели спортсмена до подтрибунного помещения, где Дадашев потерял сознание. Сказался тяжелый отек мозга, который уже в больнице в экстренном порядке пришлось снимать путем трепанации черепа.
Операция и искусственное поддержание жизни желаемого результата не принесли — 23 июля Максима Дадашева не стало.
Позже выяснится, что прямо на ринге атлет перенес инсульт, — это и привело к тому, что он начал плохо реагировать на удары соперника и много пропускать.
«Согласно заключению оперировавшего Максима врача, он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию. Но он не сдался, миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался!» — говорилось в записи в официальном Instagram спортсмена, который вела вдова боксера.
4 августа Дадашев был похоронен на городском кладбище Петергофа.
А уже спустя два дня после смерти Максима трагедия случилась на другом краю земли. Аргентинский боксер Уго Сантильян скончался от травм, полученных в поединке с уругвайцем Эдуардо Хавьером Абреу. После ничейного боя в Сан-Николасе спортсмен упал в обморок прямо на ринге.
«У Сантильяна была обнаружена почечная недостаточность. Он впал в кому и не выходил из нее: сказалась опухоль мозга, от которой он не может оправиться. Состояние ухудшалось, и это сказалось на функционировании остальных органов», — поведал журналистам врач одной из клиник Буэнос-Айреса.
Медики, как могли, оберегали Уго от смерти: спортсмену провели сложную операцию из-за обнаруженного в мозгу сгустка крови. Однако 25 июля после двух остановок сердца 23-летний боец скончался.
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Бокс , Статьи , Максим Дадашев , Александр Усик , Дмитрий Бивол
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