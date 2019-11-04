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Ковалев раскрыл причину поражения в поединке с Альваресом 

Вести.Ru + ещё 7 4 часа назад
Ковалев объяснился за поражение от Альвареса
Фото: Instagram
Россиянин Сергей Ковалев сообщил, почему проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в бою за титул Всемирной боксерской организации в полутяжелой весовой категории. По словам российского спортсмена, причиной поражения стала накопившаяся усталость.
"Не успел как следует восстановиться после последнего боя, прошедшего совсем недавно. Поэтому устал уже после шестого раунда", — приводит слова Ковалева Чемпионат.com.
Напомним, что поединок между Ковалевым и Альваресом закончился в 11-м раунде. Мексиканец одержал победу техническим нокаутом. В августе 2019 года российский боксер провел бой с Энтони Ярдом, в котором наш спортсмен взял верх над британцем.
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Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира Сергей Ковалев оказался тяжелее Альвареса Сергей Ковалев оказался тяжелее Альвареса Бокс. Лебедев подерется с Мчуну в первом бое после возвращения на ринг Бокс. Лебедев подерется с Мчуну в первом бое после возвращения на ринг 
Теги:
Бокс , Сергей Ковалев , Чемпионат.com
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