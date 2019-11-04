Экс-чемпион мира по боксу погиб в ДТП

Бывший чемпион Латинской Америки по боксу погиб в ДТП. Видео

Бывший чемпион Латинской Америки по боксу по версии WBO Latino Леонардо Гонсалес погиб в результате серьёзного ДТП в Аргентине, сообщает SMNoticias. Авария произошла рано утром в городе Тигре в провинции Буэнос Айрес.

Бывшему супертяжеловесу было 44 года.

Спортсмен находился на пассажирском сиденье. Водитель потерял контроль над автомобилем и врезался сначала в дорожный знак, а затем в фонарный столб. Гонсалес скончался на месте, водитель был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами.

Леонардо Гонсалес выступал в период с 1995 по 2013 годы, проведя за это время 20 поединков, а которых потерпел пять поражений. 13 побед из 20 были одержаны нокаутом.