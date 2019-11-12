Видео танцующей на кухне боксёрши стало вирусным

Американская боксёрша Аврил Мати опубликовала в своём «инстаграме» видео, на котором она танцует под музыку, пока закипает вода для кофе. Видео танца Мати стало вирусным: за четыре дня его посмотрели более 50 тыс. пользователей.

«Просто ожидаю, пока вода закипит, чтобы можно было сделать кофе», — подписала видео спортсменка.

32-летняя Мати перешла в профессиональный бокс в 2018 году из модельного бизнеса. Последний поединок уроженка Австралии провела в октябре, когда победила Карен Дулин. Всего на её счету пять боёв, в которых она одержала четыре победы (в том числе две нокаутом), а ещё один поединок завершился вничью.