Майкл Пейдж одержал очередную победу нокаутом в Bellator

В Лондоне прошёл очередной турнир Bellator, в главном бою которого звезда британских ММА Майкл Пейдж (17-1) одержал победу нокаутом в первом раунде над итальянцем Джованни Мелилло (13-6).

В конце второго раунда Пейдж отправил значительно уступающего в классе соперника в глухой нокаут правым кроссом навстречу. Для британца это 11-я победа нокаутом в карьере и вторая подряд после поражения от нынешнего чемпиона Bellator Дугласа Лимы в полуфинале Гран-при.