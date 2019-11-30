Кокляев — о нокдауне: сказал себе, что надо подняться

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал о том, что он чувствовал после падения в нокдаун во время боя с Александром Емельяненко «Сказал себе: «Миха, надо подняться», — написал Кокляев на своей официальной странице в «Инстаграме». Напомним, Александр Емельяненко и Михаил Кокляев провели поединок 29 ноября. Их встреча стала главным событием вечера бокса на ВТБ Арена. Емельяненко дал Кокляеву поработать первым номером на старте боя, а уже в середине первого раунда перехватил инициативу. Сначала он потряс соперника, но не пошёл на добивание. Ближе к концу трёхминутки он отправил Михаила в нокдаун. Тот поднялся с большим трудом и еле держался на ногах. Рефери долго отсчитывал положенные десять секунд, но в итоге вынужден был остановить встречу.

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