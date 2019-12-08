Поветкин впервые в карьере завершил бой вничью

Бой прошел вечером в субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии. Поветкин после неудачного первого раунда действовал с преимуществом, однако к концу поединка Хантер перехватил инициативу. В итоге россиянин выстоял, а судьи насчитали ничью — 115:113, 114:115 и 114:114.

Поветкин впервые в карьере завершил бой вничью. Также в его активе 35 побед (24 нокаутом) и два проигрыша. Хантер выиграл 18 боев (12 нокаутом) и потерпел одно поражение.