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Джошуа вернул себе чемпионские титулы, Поветкин впервые в карьере завершил бой вничью 

Newsru.com + ещё 8 4 часа назад
Джошуа вернул себе чемпионские титулы
Фото: РИА Новости
30-летний британский боксер Энтони Джошуа в Саудовской Аравии победил единогласным решением судей американца Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, IBF и WBO, которые он уступил Руису в июне, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде.
Второй бой тяжеловесов оказался менее ярким и богатым на события. Теперь Джошуа действовал аккуратно, не давая Руису сокращать дистанцию и обострять ситуацию. И Руис, который был готов к такой тактике соперника, не смог переломить ход боя и проиграл на карточках всех трех судей — 119:109 и 118:110 дважды.
В активе Джошуа теперь 23 победы (21 нокаутом) и поражение, в послужном списке Руиса 33 победы (22 нокаутом) и два поражения.
Перед боем Джошуа и Руиса состоялся отборочный поединок в супертяжелом весе по версии WBA между Александром Поветкиным и Майклом Хантером.
Американец начал очень активно, но затем Александр сумел выровнять ситуацию, и его удары стали выглядеть опаснее и тяжелее. В дальнейшем бой проходил в равной борьбе с успешными эпизодами с обеих сторон. В заключительных раундах на действиях Александра Поветкина стала сказываться усталость, но он все-таки смог хорошо провести последний двенадцатый раунд.
В итоге мнения судей разделились один судья отдал победу Поветкину — 115:113, другой — Хантеру с таким же счетом, а третий зафиксировал ничью — 114:114.
Таким образом, Александр не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA. Теперь в активе 40-летнего Поветкина теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.
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Теги:
Бокс , Энтони Джошуа , Энди Руис , Майкл Хантер
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