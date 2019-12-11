Цзю отреагировал на отказ боксеров РФ от Олимпиады 

По мнению бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, «чистые» спортсмены обязаны принимать участие в соревнованиях, а не страдать из-за тех, кого уличили в применении допинга. Об этом он заявил телеканалу «Звезда», комментируя решение российской сборной по боксу отказаться от участия в Олимпиаде в Токио.
Как сообщал «Рамблер», ранее исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио. При этом россиянам оставили возможность принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом. Однако российские боксеры заявили, что не планируют ехать на Олимпийские игры, так как отсутствие флага и гимна лишает их смысла.
«Есть такое слово — презумпция невиновности. Если ты не виновен, почему должен отвечать за других в любом спорте? Всех под одну гребенку нельзя», — заявил Константин Цзю.
Он отметил, что если спортсмен «чист», то его нельзя отстранять от соревнований.
«Вижу тут чисто политическое направление, которое никак не связано со спортом. Наказывать надо того, кого уличили. То наказание, которое сделала WADA, — это неприемлемо к тем спортсменам, которые «чистые», — подчеркнул боксер.