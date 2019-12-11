Цзю отреагировал на отказ боксеров РФ от Олимпиады

По мнению бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, «чистые» спортсмены обязаны принимать участие в соревнованиях, а не страдать из-за тех, кого уличили в применении допинга. Об этом он заявил телеканалу «Звезда», комментируя решение российской сборной по боксу отказаться от участия в Олимпиаде в Токио.

Как сообщал «Рамблер», ранее исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио. При этом россиянам оставили возможность принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом. Однако российские боксеры заявили, что не планируют ехать на Олимпийские игры, так как отсутствие флага и гимна лишает их смысла.

«Есть такое слово — презумпция невиновности. Если ты не виновен, почему должен отвечать за других в любом спорте? Всех под одну гребенку нельзя», — заявил Константин Цзю.

Он отметил, что если спортсмен «чист», то его нельзя отстранять от соревнований.