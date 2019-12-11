Сборная России по боксу отказалась от Олимпиады

Российские боксеры не планируют ехать на Олимпийские игры — отсутствие флага и гимна лишает ее смысла. Об этом, как сообщает RT, заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

В понедельник, как сообщал «Рамблер», Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило россиян на четыре года от участия под флагом РФ в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира и Олимпиадах.

«Глупое решение, чудное. Слишком ангажированное», — считает Умар Кремлев.

Он не исключил, что WADA завидует России, «великой державе в спорте и во всем», и выразил уверенность, что РФ следует «шум поднимать» — апеллировать в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) и «идти дальше», если апелляция в CAS не возымеет эффекта.

Кроме того, генсек Федерации бокса рассказал, что пока российские боксеры не планируют участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом.