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Поветкин заявил, что не поехал бы на Олимпийские игры под нейтральным флагом 

ТАСС + ещё 11 8 часов назад
Поветкин выступил против нейтрального флага
Фото: globallookpress.com
Российский боксер Александр Поветкин не стал бы принимать участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Об этом спортсмен сообщил журналистам на пресс-конференции.
Исполком Всемирного антидопингового агентства 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны, к участию в этих стартах они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов. В понедельник генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил порталу Sport24, что сборная не поедет на Олимпиаду в нейтральном статусе.
"Конечно, Олимпиада для спортсмена — это все, большое дело всей их жизни. И то, что нас опять отстранили, я считаю несправедливым. Хочется, чтобы наши ребята поехали на Олимпиаду", — сказал Поветкин.
"Я затрудняюсь сказать что-то по поводу заявления федерации. Конечно, хочется поехать со своим флагом, выступать за страну, тут я не отвечу — это мнение каждого личное. Я считаю, если спортсмен хочет ехать — он должен ехать, все равно все знают, за какую страну он выступает. Я бы под нейтральным флагом не поехал", — добавил спортсмен.
Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года, также в его активе золото мирового первенства (2003). На профессиональном ринге в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.
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Комментарии 2 
Теги:
Бокс , Умар Кремлев , Александр Поветкин , Всемирное антидопинговое агентство
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