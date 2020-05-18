Тайсон договорился о проведении поединка

"Я недавно разговаривал с Тайсоном — все идет к тому, что мы проведем официальный бой. Мы с Тайсоном собираемся надеть перчатки, мы будем биться", — цитирует Бриггса Daily Mail.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний бой он провел в 2005 году.