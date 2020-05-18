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Тайсон договорился о проведении боксерского поединка 

Газета.Ru и ещё 16 1 час назад
Тайсон договорился о проведении поединка
Фото: РИА Новости
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Шеннон Бриггс заявил, что договорился о проведении поединка против Майка Тайсона.
"Я недавно разговаривал с Тайсоном — все идет к тому, что мы проведем официальный бой. Мы с Тайсоном собираемся надеть перчатки, мы будем биться", — цитирует Бриггса Daily Mail.
В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний бой он провел в 2005 году.
Ранее Эвандер Холифилд рассказал о переговорах с Тайсоном о проведении третьего боя.
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Бокс , Эвандер Холифилд , Майк Тайсон , Шеннон Бриггс
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