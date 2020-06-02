Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда 

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер оплатит расходы на похороны Джорджа Флойда, погибшего в результате действий полиции в Миннеаполисе.

«Он, наверное, придёт в бешенство за то, что я говорю это, но он определённо заплатит за похороны. Мейвезер занимается подобным более 20 лет», — приводит ESPN слова представителя Мейвезера Леонарда Эллерби.

Он отметил, что прославленный боксёр в данной деятельности не стремится к широкой огласке или саморекламе.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате того, что офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин, проводя задержание, прижал ему коленом шею, пока тот лежал на дороге лицом вниз. Данный инцидент попал на видео и вызвал широкий резонанс в США.

Ранее сообщалось, как именитые спортсмены отреагировали на протесты в США.