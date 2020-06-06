Украинский боксер рассказал, чей Крым

Известный украинский боксер Денис Беринчик констатировал, что Крым является российской территорией. Он считает, что полуостров не вернется в состав Украины. Свое мнение он выразил в Instagram-аккаунте Sport Arena.
"Думаю, территорию никто не отдаст, а другие не заберут. Вот и все… Крым может быть для наших украинцев Крымом, но когда я открываю карту, то у него триколор. Была Автономная республика, отсоединилась, проголосовали…", — сказал спортсмен в интервью местному журналисту.
Боксер из Луганской области обратил внимание, что для проезда в Крым необходимо пройти российскую государственную границу, так же как и в его родной город Сорокино, который является частью ЛНР, нельзя проехать без прохождения иностранной пограничной службы.
В мае скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко. В организации призвали правоохранительные органы провести проверки в отношении спортсменов, потому что они не хотят признавать "российскую агрессию" и якобы являются противниками независимого украинского православия.