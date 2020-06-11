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«Не выйду замуж за человека из СНГ» 

Александр Котлеткин 2 часа назад
Боец UFC Мария Агапова рассказала о личной жизни в США. Спортсменка поделилась с журналистами, что в Америке существуют законы, которые защищают женщин от домогательств.
«Если ты свистнешь девушке вслед или по попе ее ударишь, то за это можно сесть в тюрьму и надолго, это статья «Домогательство» -, рассказала Агапова.
Девушка считает, что у нас таких законов нет, а быть замужем за мужчиной из СНГ даже опасно.
«Я поняла, что вообще замуж не выйду за человека из СНГ. Это просто опасно для жизни, вот и всё. У нас, если муж тебя изобьёт, что ты сделаешь? Пойдёшь и скажешь кому-нибудь, а тебе ответят: «Ой, это ты виновата, довела мужика». Пойдёшь в милицию — скажут то же самое. Максимум, что сделают, — оштрафуют всю семью, заберут деньги из вашего бюджета, а муж продолжит дальше бить жену. Это вообще опасян, такой опасян.
Я же знаю, что они к симпатичной мордашке лезут, они понятия не имеют, что происходит в моей душе. Зачем мне такие? У меня глубокая, насыщенная душа. Зачем мне ребята, которые тянутся к моей оболочке? У них какие-то иллюзии по поводу того, какая я, но я другая. Их иллюзии разрушатся, они уйдут. Зачем мне просто тратить своё время? Моё время очень дорого стоит сейчас», — приводит слова спортсменки «Спорт-экспресс».
Агапова 13 июня в Лас-Вегасе проведет поединок против Ханны Сайферс в рамках карда турнира UFC on ESPN 10.
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