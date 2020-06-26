Фьюри рассказал о срыве боя с Тайсоном 

Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал о срыве выставочного поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном

«Люди Майка связались со мной, мы пообщались по телефону, однако так и не договорились. Тот, кто предлагал ему гонорар, пришёл с сумасшедшим предложением. Майк изначально говорил о $500 млн, но сумма, которую нам прописали в контракте, выглядела какой-то насмешкой. ESPN готовы были заплатить мне $10 миллионов за выставочный бой, однако сейчас уже все отказались от подобной идеи», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Он отметил, что проведение данного боя при любом исходе вызвало бы поток негатива в его адрес.

«Если бы Тайсон победил, то все сказали бы, что я полное дерьмо, потому что меня избил 53-летний старик. А если бы я побил его, то все прозвали бы меня мерзавцем», — добавил британец.

53-летний Тайсон провёл свой последний поединок на профессиональном ринге летом 2005 года. В общей сложности он провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед (44 из которых — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв.