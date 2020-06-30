Фьюри ответил на обвинения в жульничестве

Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри ответил на обвинение команды его соперника Деонтея Уайлдера по поводу того, что он якобы использовал что-то запрещённое в перчатках во время боя, так как оставшаяся в боковой части головы американца вмятина, по словам его брата Марселлоса Уайлдера, не могла быть оставлена кулаком.

Я только что прочитал статью о том, что в моих перчатках могли быть какие-то тупые предметы. Да, два больших разрушительных предмета по 125 кг в каждой перчатке. Удары в висок действительно опасны, но тренер Деонтея и члены комиссии штата Невада присутствовали в раздевалке, когда мне заматывали руки. Никто не покидал комнату, и всё было проверено, — приводит слова Фьюри Boxingscene.com.

Также боксёр отметил, что в следующий раз он намерен оставить вмятину на всей его карьере двумя досрочными поражениями подряд, после которых Уайлдер уже не будет интересен никому.