17 лет спустя: Тайсон и Джонс договорились подраться

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
15 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Арсенал Арсенал
Спартак М
Спартак М
3 0
Ахмат Ахмат
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Краснодар Краснодар
15 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 1
Борнмут Борнмут
16 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
0 0
Ростов Ростов
Локомотив М
Локомотив М
2 1
ЦСКА ЦСКА
16 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
3 1
Уотфорд Уотфорд
18 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Бёрнли Бёрнли
19 июля

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
0 2
Динамо М Динамо М
19 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
0 2
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
Лестер Сити Лестер Сити
20 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Эвертон Эвертон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
21 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
0 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла
Астон Вилла
1 0
Арсенал Арсенал
22 июля

Российская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Сочи Сочи
Рубин
Рубин
19:00
Спартак М Спартак М
Ростов
Ростов
19:00
Зенит Зенит
22 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
22:15
Челси Челси
26 июля

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Ливерпуль Ливерпуль

Проблемы с законом, развод и банкротство сорвали самый ожидаемый фанатами поединок. Теперь бойцы встретятся в категории 50+ 

News.ru 3 часа назад
17 лет спустя: Тайсон и Джонс договорились подраться
Фото: PPE/face to face/Global Look Press
На рубеже тысячелетий не было боксёров более привлекательных для публики, чем Майк Тайсон и Рой Джонс. Первый — уникальное явление в мире профессионального бокса. Самый молодой чемпион в истории тяжёлого веса, с инстинктом убийцы уничтожавший соперников за считаные секунды. Второй — неуязвимый мастер защиты корпусом, ставший чемпионом в четырёх весовых категориях в 2003 году, находился на пике славы и считался лучшим бойцом вне зависимости от веса. Они были готовы ударить по рукам 17 лет назад, но вынужденно сделали это только сейчас.

«Мне весело в бою»

Таков был девиз в лучшие годы великого чемпиона Роя Джонса, который в первых 50 боях своей карьеры проиграл только один раз, и то дисквалификацией. Гений бокса оставался неуязвим для соперников и не просто уверенно их побеждал, но и делал это нарочито издевательски. Он мог держать обе руки за спиной, как в бою с Гленном Келли, а потом внезапным хуком нокаутировать соперника. На пике славы в 2003 году он решил попробовать свои силы в тяжёлом весе, и тогда мало кто мог предположить, что это станет началом конца карьеры великого боксёра.
1 марта 2003 года он в привычном стиле, играючи и издеваясь, побил Джона Руиса по прозвищу Тихоня и стал чемпионом мира в тяжёлом весе. Для Джонса этот момент стал пиком славы в его долгой карьере. Фанаты чемпиона искренне считали, что он способен побить любого из величайших тяжеловесов, значительно превосходящих его в габаритах и силе удара, а переговоры с Ленноксом Льюисом и Майком Тайсоном сулили десятки и даже сотни миллионов долларов.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Оставивший далеко позади пик своей карьеры Тайсон казался тогда вполне достижимой целью. После разгромного поражения от Льюиса он вернулся в дело победой за 49 секунд над середняком Клиффордом Этьеном и был готов начать переговоры с Джонсом. Железный Майк с небольшим ростом для тяжеловеса и откровенно слабой выносливостью в 37 лет вполне мог и проиграть бывшему средневесу, а его сумасшедший удар было уже непросто довести до цели. Джонс мечтал «снять скальп» Тайсона и уйти непобеждённым на пике карьеры. Экс-чемпион мира Андре Уорд даже поделился подробностями возможной сделки.
Знаю, что в 2003 году было предложение организовать поединок Майка Тайсона с Роем Джонсом. Я убеждён, что буду достаточно аккуратен в цифрах, если скажу, что гарантированная сумма гонорара составляла $40 млн Но Джонс отказался, так как его не устроила сумма. Что касается Тайсона, то в то время он уже не был тем Майком, которого мы знали, — говорил Уорд в интервью Boxingnews24.

Майка снова сгубили проблемы с законом

Однако официальная версия немного отличается от версии Уорда. Переговоры между сторонами были в самом разгаре, и, возможно, Джонс смог бы выторговать более выгодное предложение, если бы Майк не начудил, как он периодически делал в молодые годы. В июне 2003 года он снова угодил за решётку после того, как побил двух мужчин в одном из отелей Нью-Йорка. Как говорил Тайсон, они угрожали ему каким-то предметом, после чего боксёр был вынужден пустить в ход кулаки.
Длившиеся несколько месяцев судебные разбирательства не стали его единственной проблемой. Тогдашняя супруга Моника Тёрнер подала на развод и отсудила часть имущества боксёра. Кроме того, большую часть доходов за счёт хитро составленных контрактов присвоил одиозный промоутер Дон Кинг. Тайсон был вынужден объявить о банкротстве и остро нуждался в деньгах, но постоянные разбирательства раз за разом откладывали его возвращение. В конце концов Джонс устал ждать и в ноябре 2003 принял бой в полутяжёлом весе против Антонио Тарвера.
Я бы никогда не согласился на поединок с Тарвером, если бы Майк мог выйти на ринг и провести бой со мной. Узнав о том, что бой с Тайсоном в настоящее время невозможен, я подписал контракт на бой с Антонио Тарвером. А что ещё я должен был делать в такой ситуации? — объяснял свой выбор Джонс в интервью АР.
Уже через год карьера обоих великих боксёров покатилась под гору. Джонс с трудом победил Тарвера в первом бою, но проиграл нокаутом в реванше спустя несколько месяцев, после чего так и не вернул себе чемпионские титулы, а Тайсон бесславно вернулся на ринг, уступив безвестным Дэнни Уильямсу и Кевину Макбрайду, после чего больше уже никогда не дрался.

Возвращение ради денег

Сейчас Джонсу 51 год, и он не дрался уже два года. Пять лет назад он получил российский паспорт, чтобы решить свои финансовые проблемы, и с тех пор участвует во многих акциях Федерации бокса России, неплохо этим зарабатывает и начал заниматься промоутерской деятельностью. При этом он никогда не скрывал, что за хороший гонорар готов снова вернуться на ринг.
Судя по всему, схожие проблемы испытывает и Тайсон. Ещё не так давно он записывал мотивирующие видео для своих поклонников с помощью сервиса Cameo и брал за это порядка $500. Посещение любого мероприятия в разных концах света обошлось бы заказчикам в более кругленькую сумму, однако в эпоху эпидемии на этот заработок рассчитывать не приходится. Недавно Тайсон вернулся в боксёрский зал, где работает под руководством бразильского тренера Рафаэля Кордейро, записывает впечатляющие короткие видео, с помощью которых пытается привлечь внимание промоутеров. При этом он дал понять, что бои на голых кулаках, ММА и прочие авантюры ему не интересны, а идеальным предложением стал бы выставочный поединок по боксу.
Джонс уже подтвердил, что стороны пришли к соглашению, бой пройдёт в сентябре и продлится восемь раундов. В отсутствие громких боксёрских поединков на протяжении нескольких месяцев живые легенды могут возродить интерес в индустрии и пополнить своё благосостояние. Вопрос лишь в том, кто из телегигантов готов раскошелиться ради такого шоу и можно ли будет к тому времени проводить поединки в зале со зрителями. 17 лет назад фанаты мечтали об этом бое, а сейчас его можно было бы сравнить со встречей с одноклассницей, в которую был влюблён в далёком прошлом, а сейчас и она, и ты, и весь окружающий мир стали слишком другими.
Видео дня. «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу
News.ru: последние новости
Легенды бокса Майк Тайсон и Рой Джонс договорились о бое Легенды бокса Майк Тайсон и Рой Джонс договорились о бое В России Международный день бокса отметят в онлайн-формате В России Международный день бокса отметят в онлайн-формате Боксёр Беспутин готов провести поединок в Екатеринбурге 25 сентября Боксёр Беспутин готов провести поединок в Екатеринбурге 25 сентября
Комментарии 2
Бокс , Статьи , Кевин Макбрайд , Рой Джонс , Антонио Тарвер , Джон Руис , Дон Кинг , Андре Уорд , Майк Тайсон , Клиффорд Этьен , Дэнни Уильямс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«***!» Албу выложила откровенное фото в постели
«***!» Албу выложила откровенное фото в постели
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Мать погибшей фигуристки увезли в психбольницу
Мать погибшей фигуристки увезли в психбольницу
Олимпийская чемпионка из РФ показала откровенное фото
Олимпийская чемпионка из РФ показала откровенное фото
Новости партнеров
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
00:59
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
Фигурное катание
Чемпионка мира выпала из окна
02:34
Чемпионка мира выпала из окна
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение