17 лет спустя: Тайсон и Джонс договорились подраться

На рубеже тысячелетий не было боксёров более привлекательных для публики, чем Майк Тайсон и Рой Джонс. Первый — уникальное явление в мире профессионального бокса. Самый молодой чемпион в истории тяжёлого веса, с инстинктом убийцы уничтожавший соперников за считаные секунды. Второй — неуязвимый мастер защиты корпусом, ставший чемпионом в четырёх весовых категориях в 2003 году, находился на пике славы и считался лучшим бойцом вне зависимости от веса. Они были готовы ударить по рукам 17 лет назад, но вынужденно сделали это только сейчас.

«Мне весело в бою»

Таков был девиз в лучшие годы великого чемпиона Роя Джонса, который в первых 50 боях своей карьеры проиграл только один раз, и то дисквалификацией. Гений бокса оставался неуязвим для соперников и не просто уверенно их побеждал, но и делал это нарочито издевательски. Он мог держать обе руки за спиной, как в бою с Гленном Келли, а потом внезапным хуком нокаутировать соперника. На пике славы в 2003 году он решил попробовать свои силы в тяжёлом весе, и тогда мало кто мог предположить, что это станет началом конца карьеры великого боксёра.

1 марта 2003 года он в привычном стиле, играючи и издеваясь, побил Джона Руиса по прозвищу Тихоня и стал чемпионом мира в тяжёлом весе. Для Джонса этот момент стал пиком славы в его долгой карьере. Фанаты чемпиона искренне считали, что он способен побить любого из величайших тяжеловесов, значительно превосходящих его в габаритах и силе удара, а переговоры с Ленноксом Льюисом и Майком Тайсоном сулили десятки и даже сотни миллионов долларов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оставивший далеко позади пик своей карьеры Тайсон казался тогда вполне достижимой целью. После разгромного поражения от Льюиса он вернулся в дело победой за 49 секунд над середняком Клиффордом Этьеном и был готов начать переговоры с Джонсом. Железный Майк с небольшим ростом для тяжеловеса и откровенно слабой выносливостью в 37 лет вполне мог и проиграть бывшему средневесу, а его сумасшедший удар было уже непросто довести до цели. Джонс мечтал «снять скальп» Тайсона и уйти непобеждённым на пике карьеры. Экс-чемпион мира Андре Уорд даже поделился подробностями возможной сделки.

Знаю, что в 2003 году было предложение организовать поединок Майка Тайсона с Роем Джонсом. Я убеждён, что буду достаточно аккуратен в цифрах, если скажу, что гарантированная сумма гонорара составляла $40 млн Но Джонс отказался, так как его не устроила сумма. Что касается Тайсона, то в то время он уже не был тем Майком, которого мы знали, — говорил Уорд в интервью Boxingnews24.

Майка снова сгубили проблемы с законом

Однако официальная версия немного отличается от версии Уорда. Переговоры между сторонами были в самом разгаре, и, возможно, Джонс смог бы выторговать более выгодное предложение, если бы Майк не начудил, как он периодически делал в молодые годы. В июне 2003 года он снова угодил за решётку после того, как побил двух мужчин в одном из отелей Нью-Йорка. Как говорил Тайсон, они угрожали ему каким-то предметом, после чего боксёр был вынужден пустить в ход кулаки.

Длившиеся несколько месяцев судебные разбирательства не стали его единственной проблемой. Тогдашняя супруга Моника Тёрнер подала на развод и отсудила часть имущества боксёра. Кроме того, большую часть доходов за счёт хитро составленных контрактов присвоил одиозный промоутер Дон Кинг . Тайсон был вынужден объявить о банкротстве и остро нуждался в деньгах, но постоянные разбирательства раз за разом откладывали его возвращение. В конце концов Джонс устал ждать и в ноябре 2003 принял бой в полутяжёлом весе против Антонио Тарвера

Я бы никогда не согласился на поединок с Тарвером, если бы Майк мог выйти на ринг и провести бой со мной. Узнав о том, что бой с Тайсоном в настоящее время невозможен, я подписал контракт на бой с Антонио Тарвером. А что ещё я должен был делать в такой ситуации? — объяснял свой выбор Джонс в интервью АР.

Уже через год карьера обоих великих боксёров покатилась под гору. Джонс с трудом победил Тарвера в первом бою, но проиграл нокаутом в реванше спустя несколько месяцев, после чего так и не вернул себе чемпионские титулы, а Тайсон бесславно вернулся на ринг, уступив безвестным Дэнни Уильямсу Кевину Макбрайду , после чего больше уже никогда не дрался.

Возвращение ради денег

Сейчас Джонсу 51 год, и он не дрался уже два года. Пять лет назад он получил российский паспорт, чтобы решить свои финансовые проблемы, и с тех пор участвует во многих акциях Федерации бокса России, неплохо этим зарабатывает и начал заниматься промоутерской деятельностью. При этом он никогда не скрывал, что за хороший гонорар готов снова вернуться на ринг.

Судя по всему, схожие проблемы испытывает и Тайсон. Ещё не так давно он записывал мотивирующие видео для своих поклонников с помощью сервиса Cameo и брал за это порядка $500. Посещение любого мероприятия в разных концах света обошлось бы заказчикам в более кругленькую сумму, однако в эпоху эпидемии на этот заработок рассчитывать не приходится. Недавно Тайсон вернулся в боксёрский зал, где работает под руководством бразильского тренера Рафаэля Кордейро, записывает впечатляющие короткие видео, с помощью которых пытается привлечь внимание промоутеров. При этом он дал понять, что бои на голых кулаках, ММА и прочие авантюры ему не интересны, а идеальным предложением стал бы выставочный поединок по боксу.

Джонс уже подтвердил, что стороны пришли к соглашению, бой пройдёт в сентябре и продлится восемь раундов. В отсутствие громких боксёрских поединков на протяжении нескольких месяцев живые легенды могут возродить интерес в индустрии и пополнить своё благосостояние. Вопрос лишь в том, кто из телегигантов готов раскошелиться ради такого шоу и можно ли будет к тому времени проводить поединки в зале со зрителями. 17 лет назад фанаты мечтали об этом бое, а сейчас его можно было бы сравнить со встречей с одноклассницей, в которую был влюблён в далёком прошлом, а сейчас и она, и ты, и весь окружающий мир стали слишком другими.