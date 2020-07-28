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Россиянин погиб в драке с боксером и чемпионкой мира 

Артём Кульша и ещё 8 4 часа назад
Житель Барнаула Павел Рохлов погиб в ходе драки с участием боксера Михаила Старцева и кикбоксерши Лилии Ворогушиной. Об этом его вдова Светлана рассказала «360».
Вчера, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю рассказали о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» по факту причинения 38-летним мужчиной не совместимых с жизнью травм 40-летнему мужчине в ходе драки с участием нескольких человек возле одного из развлекательных заведений.
Сегодня вдова Рохлова рассказала, что ее муж погиб в ходе драки с титулованным боксером Старцевым, чемпионкой мира по кикбоксингу Ворогушиной и еще одной женщиной.
Они, находясь в состоянии опьянения, сначала издевались, а затем стали избивать, в том числе тростью и ногами, молодого человека с ограниченными физическими возможностями. Рохлов сделал попытку остановить их, но получил единственный удар, от которого мгновенно скончался.

«Сейчас этого спортсмена пытается отмазать половина Барнаула, уже подключают каких-то депутатов, даже собираются дойти до Москвы», — заявила Светлана.

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Бокс , Видео , Михаил Старцев , СКР
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