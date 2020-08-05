Правила боя Тайсона и Джонса решили изменить

Правила боя американских боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса решили изменить. Об этом сообщает The Sun.

Фото: @miketyson @miketyson

По информации издания, спортсменов обяжут надеть шлемы и перчатки весом 18 унций (510 граммов — прим. «Ленты.ру») для их безопасности. Уточняется, что дополнительные меры было решено принять из-за возраста спортсменов. Инициатива исходит от Всемирного боксерского совета (WBC).

При этом изначально Тайсон и Джонс должны были выйти на ринг без шлемов и в перчатках по 12 унций (340 граммов — прим. «Ленты.ру»). Организаторы боя настоятельно рекомендуют боксерам избегать нокаута.

Ранее 5 августа сообщалось, что менеджер Джонса Жолт Барна планирует застраховать уши боксера перед боем с Тайсоном. Это связано с резонансным случаем, когда Тайсон во время боя откусил часть уха соотечественнику Эвандеру Холифилду

О том, что 54-летний Тайсон собирается провести с Джонсом выставочный поединок, стало известно 21 июля. Бой назначен на 12 сентября. Планируется, что он будет восьмираундовым.