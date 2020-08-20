Поветкин высказался о бое с Уайтом

«Хочется поблагодарить Эдди за организацию этого боя. Благодарю Диллиана, он сильный и достойный боксёр. Я всегда относился к нему с уважением, считаю, что будет интересный и красивый бой. Мы хорошо подготовились», — сказал Поветкин на пресс-конференции.