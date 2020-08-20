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Поветкин ожидает, что их бой с Уайтом будет зрелищным 

RT на русском и ещё 15 20 августа 2020
Поветкин высказался о бое с Уайтом
Фото: РИА Новости
Российский боксёр Александр Поветкин поделился ожиданиями от поединка с британцем Диллианом Уайтом.

«Хочется поблагодарить Эдди за организацию этого боя. Благодарю Диллиана, он сильный и достойный боксёр. Я всегда относился к нему с уважением, считаю, что будет интересный и красивый бой. Мы хорошо подготовились», — сказал Поветкин на пресс-конференции.

Поветкин проведёт бой с Уайтом 22 августа в английском Брентвуде. Россиянин выйдет на ринг впервые с декабря 2019 года. Тогда Поветкин дрался с Майклом Хантером, а их схватка завершилась ничейным исходом.
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Бокс , Александр Поветкин , Майкл Хантер
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