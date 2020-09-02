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Названа вероятная дата реванша Поветкина и Уайта 

ТК «Звезда» 14 часов назад
Названа вероятная дата реванша Поветкина и Уайта
Фото: РИА Новости
Реванш решила взять команда российского боксера, заявив, что он уже абсолютно готов к бою, а всем членам их команды эта встреча принесет солидную прибыль.
Бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом вероятнее всего состоится в ноябре 2020 года. Как заявил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, поединок планируется провести 14 или 21 ноября.

«Они тяжеловесы и не прибавляют веса. У них будет три -четыре недели отпуска, а затем они отправятся в лагерь», — цитирует Хирна портал Boxingnews24.

Однако, если поединок не состоится в ноябре, то не сможет быть организован до февраля-марта 2021 года. А команда Уайта так долго ждать не намерена.
При этом отмечается, что команда Поветкина уже готова к реваншу, который принесет им солидную прибыль, и уверена в победе российского бойца.
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Бокс , Эдди Хирн
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