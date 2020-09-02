Названа вероятная дата реванша Поветкина и Уайта 

Реванш решила взять команда российского боксера, заявив, что он уже абсолютно готов к бою, а всем членам их команды эта встреча принесет солидную прибыль.

Бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом вероятнее всего состоится в ноябре 2020 года. Как заявил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн , поединок планируется провести 14 или 21 ноября.

«Они тяжеловесы и не прибавляют веса. У них будет три -четыре недели отпуска, а затем они отправятся в лагерь», — цитирует Хирна портал Boxingnews24.

Однако, если поединок не состоится в ноябре, то не сможет быть организован до февраля-марта 2021 года. А команда Уайта так долго ждать не намерена.

При этом отмечается, что команда Поветкина уже готова к реваншу, который принесет им солидную прибыль, и уверена в победе российского бойца.