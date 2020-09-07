Украинский боксер Иван Редкач рассказал о произошедшем инциденте в церкви между ним и чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO, журнала The Ring и WBC Василием Ломаченко.

Напомним, в мае этого года Редкач раскритиковал Ломаченко за съемки в российском религиозном документальном фильме и вызвал его на бой.

«Я всегда писал и говорил, что уважаю Василия Ломаченко как боксера. Но увы, сегодня Василий проявил себя как недисциплинированный, несдержанный и, в первую очередь, не уважающий себя боксер. Его поведение больше похоже на дворовое, хотя даже самый гоп стоп знает, что в церкви разборки неуместны. Да и какие разборки вообще могут быть…

Придя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек, каким себя позиционирует Василий, со словами «ты что, ***, попутался», оттолкнул меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть, что мне предъявить. Вася, ты просто Вася! В церкви в присутствии моей жены и сына, в присутствии других верующих ты руками махаешь и эмоции свои не контролируешь. Что же тебя так задело?

Ты по каким понятиям вообще живешь? Точно не по божьим, не по человеческим, не по спортивным. Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего. Я не думаю, что он так тебя воспитывал и тренирует, чтобы ты и в его присутствии руками и языком в церкви махал. Да и понятия семьи, в частности, жены и детей, у тебя тоже нет. Иначе ты бы уважал присутствие моей семьи и семьи других, да еще и в храме божьем!

Если ты не умеешь реагировать на критику в социальных сетях, удались и выдохни. Видимо тебе не под силу это. Похоже на то, что в Украине любой, кто не так посмотрел на Васю или не то сказал, получает звездный пендаль от Василия лично. Поэтому там как бы культ одного боксера. Грош цена твоей вере, Вася!