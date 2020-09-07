«Я всегда писал и говорил, что уважаю Василия Ломаченко как боксера. Но увы, сегодня Василий проявил себя как недисциплинированный, несдержанный и, в первую очередь, не уважающий себя боксер. Его поведение больше похоже на дворовое, хотя даже самый гоп стоп знает, что в церкви разборки неуместны. Да и какие разборки вообще могут быть…
Придя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек, каким себя позиционирует Василий, со словами «ты что, ***, попутался», оттолкнул меня двумя руками и еще попросил остаться здесь и сейчас и ждать его на разборки, мол ему есть, что мне предъявить. Вася, ты просто Вася! В церкви в присутствии моей жены и сына, в присутствии других верующих ты руками махаешь и эмоции свои не контролируешь. Что же тебя так задело?
Ты по каким понятиям вообще живешь? Точно не по божьим, не по человеческим, не по спортивным. Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего. Я не думаю, что он так тебя воспитывал и тренирует, чтобы ты и в его присутствии руками и языком в церкви махал. Да и понятия семьи, в частности, жены и детей, у тебя тоже нет. Иначе ты бы уважал присутствие моей семьи и семьи других, да еще и в храме божьем!
Если ты не умеешь реагировать на критику в социальных сетях, удались и выдохни. Видимо тебе не под силу это. Похоже на то, что в Украине любой, кто не так посмотрел на Васю или не то сказал, получает звездный пендаль от Василия лично. Поэтому там как бы культ одного боксера. Грош цена твоей вере, Вася!
Перед тем, как зайти в храм, я сыну рассказывал, как себя вести нужно в храме и почему если он ведет себя плохо, то, в первую очередь, плохо будут думать не о нем, а о нас с мамой. Вася, ты своим наглядным примером сломал все, что мы учили по дороге. Ты знаешь, трудно объяснить теперь ребенку, почему ему можно только шепотом в церкви говорить, а тебе — громко матом и руками махать!» — написал Редкач в инстаграме.