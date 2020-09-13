Бетербиев получил травму, его бой перенесён

Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев получил перелом бедра во время спарринга на тренировке.

Как сообщает BoxingScene, намеченный на 23 октября поединок с немцем Адамом Дайнесом будет перенесён. Отмечается, что бой точно пройдёт до конца года.

На счету Бетербиева 15 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. При этом последний раз он выходил на ринг в октябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что Бетербиев проведёт бой с Дайнесом 23 октября в Москве.