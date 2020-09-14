Харитонов отреагировал на обвинения в договорном бое

«Соперник был возрастной, не спорю. Но никакого подставного боя или сценария не было. Я вышел, мне поставили оппонента. Им должен был быть Кевин Джонсон, но у него была проблема с визой. Поставили этого парня, Дэнни Уильямса. Я подготовился, вышел, отбоксировал. Зачем нужны подставные бои, для чего мне это? Дэнни Уильямс — да, возрастной, но о чём мне с ним договариваться? Не бей меня, Дэнни? Мне в Instagram пишут: мол, мешка побил. Кого мне поставили на первый поединок, того я и побил», — сказал Харитонов в интервью Youtube-каналу «Ушатайка».