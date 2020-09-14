Нокаутированный Харитоновым британец завершил карьеру

Британский боксер Дэнни Уильямс завершил спортивную карьеру после поражения от российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Харитонова . Об этом сообщает Daily Mail.

Спортсмен отказался комментировать причины такого решения. По информации источника, многие друзья и коллеги Уильямса были обеспокоены его состоянием в бою с Харитоновым. По их мнению, британцу больше не стоит выходить на ринг.

11 сентября Харитонов победил Уильямса. Рефери зафиксировал победу россиянина техническим нокаутом во втором раунде. Для 40-летнего Харитонова бой был дебютным в профессиональном боксе.

Россиянин известен по выступлениям в MMA в промоушнах Pride и Bellator. Российский тяжеловес одержал 30 побед и потерпел семь поражений.

На счету Уильямса 31 бой в профессиональной боксерской карьере. Он одержал 54 победы и потерпел 28 поражений. Первый раз боксер объявлял об уходе из спорта в 2018 году.