Украинский боксёр Иван Редкач , выступающий в полусредней весовой категории, рассказал об отношении к соотечественнику Василию Ломаченко , обладателю поясов WBA, WBC и WBO в лёгком весе. Напомним, ранее Ломаченко вместе с Александром Усиком снялся в документальном фильме о вере и церкви, размещённом на YouTube-канале «Корсунская пустынь».

«Ломаченко просто не готов к критике. Он не любит, когда его критикуют. Если не любишь это, то зачем заводить социальные сети — «инстаграм», «твиттер»? Обижаться…

Люди с Украины очень зомбированы: кто против Ломаченко, тот [нецензурное выражение]. Мне вообще наплевать на Лому. Мне всё равно на него — он такой, какой есть.

Сейчас под сомнением, кому его победы — России или Украине? Если он выходит под украинским флагом — молодец», — сказал Редкач в прямом эфире в своём «инстаграме».