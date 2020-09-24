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Тайсон хочет провести бой с Джошуа 

Газета.Ru и ещё 6 13 часов назад
Тайсон хочет провести бой с Джошуа
Фото: Газета.Ru
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон заявил о желании провести благотворительный поединок против британца Энтони Джошуа.

"Я бы с удовольствием сделал это. Это было бы умопомрачительно. Если это может принести более крупные благотворительные сборы, то я согласен сделать это", — цитирует Тайсона Daily Mail.

В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний бой он провел в 2005 году.
Джошуа является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В его активе 40 побед при трех поражениях.
Ранее промоутер подтвердил бой Джошуа, несмотря на ограничения из-за COVID-19.
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Бокс , Энтони Джошуа , Майк Тайсон
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