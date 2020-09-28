Конор решил устроить еще один «бой века»

Конор Макгрегор решил, что его во всей красе вновь должен увидеть весь мир, а не только отдельные посетительницы корсиканских баров. В твиттере ирландец объявил, что следующий бой проведет по правилам бокса против Мэнни Пакьяо.

Из команды экс-чемпиона в восьми весовых не только не последовало опровержения, но и было получено подтверждение. Правда, пока что не от самого Пакьяо, а от его помощника.

На этот раз Конор не блефует и мероприятие действительно планируется. Для 41-летнего Пакьяо этот бой — отличная возможность заработать несколько десятков миллионов не особо напрягаясь.

Больше ПакМэну дадут только еще за одну встречу с Мейвезером. Но там нужно всерьез готовиться и есть шанс снова проиграть. А вот на бой с Макгрегором Мэнни может приехать прямо с заседания Сената. Ну разве что предварительно придется поучаствовать в паре сольных концертов Конора, называемых пресс-конференциями.

Но вот букмекеры не считают, что у Макгрегора совсем уж нет шансов. Изучаем котировки на бой, которые заблаговременно представлены в широком ассортименте.

На Пакьяо можно поставить за 1.18. Но даже это многовато для боя действующего чемпиона против представителя другого, пусть и смежного, вида спорта. На победу Конора дают 4.32, что составляет 21% вероятности. Еще 4% (коэффициент 21.00) отводят ничейному исходу.

У аналитиков есть сомнения, что бой продлится все 12 раундов. Досрочная победа Пакьяо котируется за 1.36, в то время как судейским решением — за 4.50.

На то, что Конор вырубит чемпиона, можно загрузить за 5.50. А вот победа Макгрегора по очкам видится малореальным вариантом. Тут коэффициент уже 15.00.

Если брать конкретный раунд, в котором Мэнни закончит представление, то речь идет про 4-6. На победу Пакьяо в любом из этих раундов можно поставить за 9.00.

Если же филиппинец повторит результат Флойда и победит в 10-м раунде, сыграет ставка с коэффициентом 15.00.

Рекордной котировкой на сейчас является победа Конора в 12-м раунде. Подобный сюжет котируется за 71.00.