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Конор решил устроить еще один «бой века». Букмекеры оценили шансы ирландца вырубить Пакьяо 

Sport24 40 минут назад
Конор решил устроить еще один «бой века»
Фото: Getty Images
Конор Макгрегор решил, что его во всей красе вновь должен увидеть весь мир, а не только отдельные посетительницы корсиканских баров. В твиттере ирландец объявил, что следующий бой проведет по правилам бокса против Мэнни Пакьяо.
Из команды экс-чемпиона в восьми весовых не только не последовало опровержения, но и было получено подтверждение. Правда, пока что не от самого Пакьяо, а от его помощника.
На этот раз Конор не блефует и мероприятие действительно планируется. Для 41-летнего Пакьяо этот бой — отличная возможность заработать несколько десятков миллионов не особо напрягаясь.
Больше ПакМэну дадут только еще за одну встречу с Мейвезером. Но там нужно всерьез готовиться и есть шанс снова проиграть. А вот на бой с Макгрегором Мэнни может приехать прямо с заседания Сената. Ну разве что предварительно придется поучаствовать в паре сольных концертов Конора, называемых пресс-конференциями.
Но вот букмекеры не считают, что у Макгрегора совсем уж нет шансов. Изучаем котировки на бой, которые заблаговременно представлены в широком ассортименте.
На Пакьяо можно поставить за 1.18. Но даже это многовато для боя действующего чемпиона против представителя другого, пусть и смежного, вида спорта. На победу Конора дают 4.32, что составляет 21% вероятности. Еще 4% (коэффициент 21.00) отводят ничейному исходу.
У аналитиков есть сомнения, что бой продлится все 12 раундов. Досрочная победа Пакьяо котируется за 1.36, в то время как судейским решением — за 4.50.
На то, что Конор вырубит чемпиона, можно загрузить за 5.50. А вот победа Макгрегора по очкам видится малореальным вариантом. Тут коэффициент уже 15.00.
Если брать конкретный раунд, в котором Мэнни закончит представление, то речь идет про 4-6. На победу Пакьяо в любом из этих раундов можно поставить за 9.00.
Если же филиппинец повторит результат Флойда и победит в 10-м раунде, сыграет ставка с коэффициентом 15.00.
Рекордной котировкой на сейчас является победа Конора в 12-м раунде. Подобный сюжет котируется за 71.00.
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Комментарии 1
Бокс , Статьи , Конор Макгрегор
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