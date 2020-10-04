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Осужденный за наркотики боксер отобрался на чемпионат России 

Lenta.ru и ещё 3 19 часов назад
Осужденный боксер отобрался на чемпионат России
Фото: РИА Новости
Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, осужденный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, отобрался на первенство страны. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса России.
Спортсмен стал победителем чемпионата Центрального федерального округа в весовой категории до 91 килограмма и теперь сможет выступить на всероссийских соревнованиях, которые пройдут с 27 ноября по 6 декабря в Оренбурге.
Ранее Кушиташвили был пожизненно исключен из состава сборной России. 24-летний спортсмен два раза побеждал на первенстве страны в весовой категории до 81 килограмма. В 2019 году Кушиташвили стал четвертьфиналистом чемпионата мира в Екатеринбурге.
3 февраля боксера арестовали на два месяца. По версии следствия, он и его друг Овик Оганнисян приехали ночью к дому на Фрунзенской набережной в Москве в поисках закладки с кокаином, спустя десять минут по тому же адресу появились сотрудники Росгвардии. На кадрах с камер наблюдения видно, что у одного из росгвардейцев разбит нос. По данным правоохранительных органов, его ударил Кушиташвили. Спортсмен полностью признал свою вину и возместил ущерб пострадавшему. Боксер получил три года условно.
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Бокс , Георгий Кушиташвили , Росгвардия , СБОРНАЯ РОССИИ
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