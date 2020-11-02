Российский боксер избил до полусмерти коллегу по сборной 

Инцидент произошел в вагоне поезда, в котором Иванов и Мирсиябов возвращались в Москву с соревнований в Ульяновске. Конфликт спортсменов разгорелся на фоне выпитого алкоголя. Завязалась драка. Иванов, выступающий в полутяжелой весовой категории, оказался сильнее оппонента. В результате Мирсиябов получил серьезные травмы. Боксера госпитализировали. В настоящее время он находится в коме. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. За жизнь спортсмена борются медики.

Иванова задержали полицейские. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Ольга Бузова изъявила желание выйти на боксерский поединок против профессионального спортсмена. Громкое заявление прозвучало во время анонса нового реалити-шоу, посвященное боксу, которое реализуется при активном участии национальной боксерской ассоциации. Телезвезда пояснила, что она по жизни является бойцом, поэтому не против принять участие в одном из показательных поединков. На слова Бузовой отреагировала призер чемпионата мира по панкратиону Ангелина Семенова.

На своей странице в Instagram она назвала певицу «красивой», а себя «красивой и сильной». Она призвала телезвезду устроить «реально крутой бой», пообещала Бузовой бить не сильно, но «красиво». Семенова уточнила, что на ее вызов уже отреагировал менеджер Бузовой. Он отметил, что телеведущая имеет опыт в боевых искусствах. Семенова подчеркнула, что тот, кто организует эту схватку получит «однозначно самый кассовый и зрелищный бой в истории женского бокса».