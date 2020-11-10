Урванов проведет бой за титул чемпиона мира WBA

Россиянин Марк Урванов проведет бой против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе Рене Альварадо из Никарагуа. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.
"Точная дата и место боя пока неизвестны, но, вероятнее всего, Марк будет боксировать против Альварадо в США в начале следующего года", — сказал собеседник агентства.
Урванов должен был провести бой 7 ноября против россиянина Павла Маликова, но из-за травм, полученных во время подготовки, спортсмен был вынужден отказаться от этой встречи и пройти восстановление.
В активе Альварадо 32 победы (21 нокаутом) и восемь поражений. На счету Урванова 18 побед (10 нокаутом), два поражения и одна ничья.