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Российский боксер Урванов проведет бой за титул чемпиона мира WBA 

ТАСС 10 ноября 2020
Урванов проведет бой за титул чемпиона мира WBA
Фото: Федерация бокса России
Россиянин Марк Урванов проведет бой против чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе Рене Альварадо из Никарагуа. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Точная дата и место боя пока неизвестны, но, вероятнее всего, Марк будет боксировать против Альварадо в США в начале следующего года", — сказал собеседник агентства.

Урванов должен был провести бой 7 ноября против россиянина Павла Маликова, но из-за травм, полученных во время подготовки, спортсмен был вынужден отказаться от этой встречи и пройти восстановление.
В активе Альварадо 32 победы (21 нокаутом) и восемь поражений. На счету Урванова 18 побед (10 нокаутом), два поражения и одна ничья.
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Бокс , Павел Маликов , Рене Альварадо , Марк Урванов
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