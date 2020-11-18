Тайсон Фьюри сломал потолок

This is what’s coming for everyone 2021 to infinity. pic.twitter.com/eQ6NiqC9PN— TYSON FURY (@Tyson_Fury) November 17, 2020

32-летний Фьюри отрабатывал удары по боксерскому мешку. Конструкция расшаталась, и потолок над спортсменом не выдержал и сломался. Ситуация вызвала смех в тренировочном зале. Британец был вынужден выбрать другой снаряд.