Майк Тайсон съел «ухо Роя Джонса»

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон выпустил ролик в преддверии его поединка против другого экс-чемпиона Роя Джонса-младшего. Видео доступно на YouTube -канале спортсмена.

В юмористическом ролике 54-летний Тайсон на День благодарения угощает детей тортом в виде головы Роя Джонса вместо индейки. Спортсмен пытается убедить домочадцев, что перед ними именно индейка, а после непродолжительного спора с детьми говорит, что предпочитает съесть ухо и отрезает кусок торта.