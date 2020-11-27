Тайсон — Джонс: прогноз и ставки на бой 29 ноября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

29 ноября Майк Тайсон и Рой Джонс сразятся в битве двух легенд бокса. Видеотрансляцию боя онлайн покажет «Рен ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 04:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом Майка Тайсона. Поставить на победу Железного Майка можно с коэффициентом 1.62, это примерно 57% вероятности. Шансы Джонса аналитики оценили коэффициентом 2.70 (34%), а на ничью можно сделать ставку за 10.50 (9%).

Тайсон — Джонс: какие делать ставки на бой 29 ноября

Бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом пройдет по особым правилам. Всего запланировано 8 раундов по 2 минуты. При этом боксеры будут в ринг в 12-унциевых перчатках, без шлемов. Отдельно обговорили и то, что бой остановят после первого же рассечения.

Победитель боя получит специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) под названием название Frontline Battle Belt («Пояс битвы на линии фронта»), а еще на него нанесли надпись Black lives matter.

Оба бойца давненько не появлялись в ринге. Правда, если у Роя Джонса простой «всего» 3 года, то Майк Тайсон не выходил в ринг уже 15 лет! Но букмекеры все равно считают Железного Майка фаворитом боя. Во-первых, всех впечатлили видеоролики, которые публикует команда Тайсона. Сам Майк рассказал, что уже спаррингует по 7 раундов и легко выдерживает эту нагрузку.

Но есть и другой сценарий боя. Да, Тайсон хорош на видео, но ему уже 54 и он не выходил в ринг 15 лет. Это огромный промежуток времени. Простой Джонса по сравнению с этим — пустяки. Рой может просто побегать от Тайсона в начале боя, вымотать его, а потом быть активнее и выиграть по очкам, такой вариант исключать ни в коем случае нельзя. БК «Фонбет» предлагает поставить на победу Джонса с коэффициентом 2.70

Ну а если вы хотите сорвать куш, то можете поставить на ничью. Ведь это бой двух легенд бокса. Да, и Тайсон, и Джонс уверяют, что все будет серьезно, но всегда есть вероятность, что это будет бой с элементом шоу. Вполне возможно, что судьи не захотят никого обижать и дадут ничью. Тем более, если бой будет близкий. Поставить на ничью в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 10.50. Со ставки в 1000 рублей можно получить 10 500, если победителя в поединке не будет.