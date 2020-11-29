Джонс недоволен итогом поединка с Тайсоном

Ничейный исход боксерского поединка против Майка Тайсона не удовлетворил Роя Джонса — младшего. Комментарий Джонса приводит портал MMAFighting.com.

Выставочный боксерский поединок между Майком Тайсоном и Джонсом, прошедший ранее в воскресенье в Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр", завершился вничью. "Я никогда не удовлетворяюсь ничьей", — сказал Джонс.

"Удары в тело определенно дали о себе знать, это то, что истощает тебя. Я думал, что у меня есть шесть кубиков пресса, и этого будет достаточно, но, возможно, мне необходимо 12, потому что шесть с этим не справляются", — сообщил боксер.

"Нам следует повторить поединок. Все любят Майка, и я тоже люблю Майка. Но мне тяжело принимать удары от него, поэтому я поговорю со своей семьей, посмотрю, как они к этому отнесутся", — добавил он.

Джонсу 51 год, он провел последний поединок в 2018 году и выиграл 12 из 13 предыдущих боев. Боксер, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.