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Скандал после боя Тайсон — Джонс. Результат бойцы узнали от простого журналиста. Что?! 

Чемпионат.com 3 часа назад
Легендарный Майкл Баффер не стал выходить в ринг объявлять ничейный результат. Он знал его заранее?
В ночь на 29 ноября 2020 года Лос-Анджелес был переполнен легендарностью. На ринг, установленный в легендарном «Стейплс Центре», вышли живые легенды — бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший. Представлял этот бой для миллионов фанатов по всему миру не менее легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер.
Ну вы помните его легендарную фразу: «Let's get ready to rumble!» («Готовьтесь в драке!»), которую он произносил перед самыми крутыми боксёрскими поединками в истории с начала 1980-х годов. В 1992 году Майкл запатентовал эту фразу, которую знает каждый более-менее интересующийся боксом человек. Ну и кто другой мог анонсировать такой поединок?
В момент нахождения в ринге Баффера, Тайсона и Джонса на троих легендам был, вам трудно будет в это поверить, 181 год. Несмотря на это, в сердцах фанатов теплилась надежда на то, что бой получится, шоу превзойдёт все ожидания. Это было несложно, поскольку ожидания большинства были занижены. Мало кто верил, что сбросивший 45 килограммов Тайсон сумеет бодрячком продержаться все 8 раундов, пусть и по 2 минуты. И старина Майк не обманул ожиданий своих фанатов. Он пёр как танк на соперника на протяжении всего боя, бил, уходил от ударов, снова шёл на сближение. Джонс вёл себя так, как от него ожидали. Он много двигался, выбрасывал джеб (руки у младшего заметно длиннее) и при первой же опасности клинчевал. Он висел на Тайсоне, рассчитывая измотать более старшего соперника. В итоге, бойцы максимально выложились и в ожидании итогового решения судей стояли с гордо поднятыми головами. Каждый мог смело смотреть в глаза своим фанатам, поскольку упрекнуть их не в чем. Джонс-младший изрядно подбешивал своей манерой, но от него ничего другого мы и не ожидали. Это же ему пришлось бы принимать на себя удары пудовых кулаков Майка, а не нам. Потому он бегал, клинчевал и всячески избегал рубки.
И тут возникает логичный вопрос. Миллионы людей заплатили кучу денег за просмотр этого шоу. Боксёры выложились на 100 процентов, претензий к ним нет никаких. И чего мы все ожидали в концовке? Правильно. Яркого перфоманса от Майкла Баффера и объявление победителя. Если считать очки, то победу вполне заслуженно можно было отдать Джонсу. Тот хитрый лис всё сделал правильно. Можно было и Тайсону, он был просто героем.
Худшее, что могло быть в данной ситуации — ничья. Это настолько заезженный ход, настолько унылый и, простите, позорный вариант, что даже задумываться о нём не хотелось. Ну неужели к двум абсолютным чемпионам мира, пусть и в прошлом, можно отнестись как к ранимым пенсионерам? Это два бойца, которые прошли тяжёлый путь, грамотно сражались и заслужили к себе иное отношение. Пауза затягивалась.
В какой-то момент стало понятно, что ситуация развивается не по сценарию. И Баффера в ринге не было. Рефери уже вывел боксёров в центр ринга, взял за руки, и… Ничего не происходило. Майкла нет, результата нет, пауза затягивается. В итоге, Тайсон устроил скандал, психанул и ушёл из ринга. Его остановили уже у арки, которая вела в подтрибунные помещения. И там уже корреспондент телеканала, ведущего трансляцию, сообщил всем, что бой закончился ничьей.
В итоге мы получили ощущение растерянности, недосказанности и бардака. Так, господа, дела не делаются. Майку Тайсону и Рою Джонсу, конечно, огромное спасибо за эмоции и приятные воспоминания. А вот организаторам, которые заранее приготовили сразу два чемпионских пояса, наше дружное «Фи». А ещё за то, что простой болельщик, заплативший кучу денег за платную трансляцию, самой процедуры вручения этих поясов так и не увидел. Не удивимся, если их тихонько во время боя ещё в раздевалки отнесли.
Ничего более стыдного на таком уровне мы ещё не видели. Удивительный скандал. Сначала Атлетическая комиссия штата Калифорния и Всемирный боксёрский совет лицемерно смягчали правила, пытаясь довести ситуацию до полнейшего абсурда, а затем не сумели даже достойно завершить бой, в который вложены десятки, а то и сотни миллионов долларов. И неужели Баффер отказался участвовать в этом балагане? Если это так, то ему наш двойной респект!
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