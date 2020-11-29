54-летний Майк Тайсон, проведший выставочный бой против Роя Джонса, сообщил, что употреблял марихуану перед поединком.
«Я курю каждый день. Никогда не переставал. Курил ли прямо перед боем? Да, конечно.
Я такой, какой есть, но это никак негативно на мне не отражается. Это просто то, что я делаю, кто я есть и как умру. Нет объяснений, нет начала и нет конца.
Притупляет ли марихуана боль от ударов? Нет, она приглушает меня, но не притупляет боль», — цитирует Тайсона badlefthook.com.
В воскресенье 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс провели в Лос-Анджелесе восьмираундовый выставочный поединок по специальным правилам, который закончился вничью.