Российская боксерша Ангелина Семенова вызвала на бой Ольгу Бузову

Российская боксерша и общественный деятель Ангелина Семенова в очередной раз вызвала на поединок популярную певицу и телеведущую Ольгу Бузову

Такое обращение девушка сделала после своей победы на турнире Fight Night в Казани, которую спортсменка одержала за 22 секунды.

"Хочется наконец-то провести бой с Ольгой Бузовой. Тем более, проект "Дом-2" закрывается, поэтому у неё освобождается куча времени. Мы можем закатить самый яркий поединок женского бокса, который только может быть", — сказала Семенова после окончания боя.

Ранее 26-летняя спортсменка уже предлагала Бузовой встретиться на ринге, пообещав "бить не сильно".

За свою карьеру в профессиональном боксе Семенова одержала три победы при одном поражении. Она также является победительницей первенств Москвы по панкратиону и кунг-фу.